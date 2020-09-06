Аудиоэкскурсию по Воткинску разработали в Удмуртии

Фото: архив КП

В Воткинске разработали аудиоэкскурсию по городу. Об этом сообщает «Моя Удмуртия».

— Здесь разворачиваются диалоги, музыка Чайкоского, современная музыка, можно услышать голоса из прошлого, звуки базарной площади, звуки колоколов Благовещенского собора, звуки работающего завода. И вот даже люди, которые в возрасте, не знают многие исторических фактов, — объясняет менеджер развития туризма МО Воткинский район Анастасия Тарасова.

Каждому участнику экскурсия раздают беспроводные наушники, в которых с помощью специальной программы начинает играть аудиозапись. Участники будто наблюдают настоящий спектакль или видят кино в живую.

Проект планируют развивать и в итоге объединить с экскурсией по музею-усадьбе Петра Ильича Чайковского.

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