2400 детей пострадало в этом сезоне от укусов клещей в Удмуртии

Фото: архив КП

С начала эпидсезона 12 772 жителя Удмуртии обратились в поликлинику с укусами клещей. В числе пострадавших 2 400 детей. Это на 20% меньше, чем в прошлом сезоне за такой же период. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Больше половины обратившихся - жители Ижевска. К медикам обратились 6720 ижевчан.

В сообщении Роспотребнадзора говорится, что в республике зарегистрировано 16 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом (в т.ч. 2 ребенка) и 13 случаев - клещевым вирусным боррелиозом (в т.ч. 2 ребенка).

Исследования клещей выявили, что возбудитель энцефалита есть лишь в 2,9% исследованных клещей, а возбудитель бореллиоза - в 40,3%.

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