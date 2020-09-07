Движение будет закрыто в воскресенье в центре Ижевска

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13 сентября, в ближайшее воскресенье, в центре Ижевска временно закроют движение. Это связано с проведением всероссийского легкоатлетического забега «Динамовская миля». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 09:30 до 14:30 движение будет перекрыто на следующих участках:

ул. К. Маркса от ул. Советской до ул. Кирова;

ул. Кирова от ул. К. Маркса до ул. Коммунаров;

ул. Коммунаров от ул. Советской до ул. Кирова;

ул. Советская от ул. Коммунаров до ул. К. Маркса.

Движение общественного транспорта также изменится. Движение троллейбусов, исключая движение по ул. Советской, а также автобусов №№ 19, 26, 28, 39, перенаправят с ул. Пушкинской на ул. Удмуртскую, автобусов №№ 12, 26, 27, 40, 10 - с ул. Советской на ул. Ленина; № 52 - с ул. Кирова и ул. Пушкинской на ул. 50 лет ВЛКСМ с организацией разворота на остановке «Парк им. Кирова».

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