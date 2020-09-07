Похитителя 33 тысяч поймали по горячим следам в Удмуртии

Фото: Амир Закиров

Полиция задержала 22-летнего жителя Ижевска. Молодой человек украл из служебного помещения 33 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Контролер пункта приема лома металлов обратился с заявлением в полицию. Из службеного помещения пропали 33 тысячи рублей. Деньги являлись личными сбережениями потерпевшего, которые он хранил по месту работы.

Сотрудники установили, что кража произошла ночью. Злоумышленник выставил стекло из оконного проема окна, проник в помещение и похитил денежные средства.

Преступником оказался ранее судимый 22-летний житель Ижевска. Его задержали по месту жительства. Молодой человек дал признательные показания. Однако на момент задержания похищенные деньги он потратил на алкоголь и погашение долгов друзьям.

- В настоящее время по данному факту отделом по Ленинскому району Следственного управления УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»), - говорится в сообщении.

Сейчас задержанный находится в изоляторе до избрания меры пресечения.

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