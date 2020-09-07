Семья из Удмуртии пострадала в ДТП в Тамбовской области

Фото: УГИБДД по Тамбовской области

7 сентября в 6:30 семья из Удмуртии попала в ДТП на 104 километре автодороги «Тамбов - Пенза - Рассказово - Уварово - Мучкапский». Об этом сообщает УГИБДД по Тамбовской области.

32-летний водитель не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся и упал в кювет. В машине находились также супруга водителя и двое детей - трехлетняя девочка и мальчик пяти лет. По предварительным данным дети на момент аварии находились в специальных креслах.

- В результате ДТП получили ранения пассажиры автомобиля: водитель, 33-летняя женщина, трехлетняя девочка и пятилетний мальчик, - прокомментировали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Пострадавшие доставлены в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» для оказания медицинской помощи.

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