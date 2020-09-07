Испытано на себе: глава Ижевска Олег Бекмеметьев попробовал еду из школьной столовой

Фото: Анастасия Захарова

С этого учебного года учеников 1-4 классов в школах Ижевска бесплатно кормят. При этом в столовые из-за пандемии коронавируса они ходят по индивидуальному расписанию, чтобы не пересекаться друг с другом. 7 сентября глава города Олег Бекмеметьев отправился в лицей №22, чтобы проверить, чем кормят детей и как соблюдаются меры безопасности.

Перед входом в школу у главы города и журналистов измеряют температуру. По утрам здесь открыты четыре входа, чтобы не создавались очереди. Все заходят в масках, руки обрабатывают антисептиком.

Делегация проходит в столовую. Здесь уже вовсю готовятся к тому, чтобы кормить первоклашек: гремит посуда, на столах - хлеб и сок.

- Все в масках и перчатках, - отмечает глава города.

- У нас с этим строго, - отвечает заведующая столовой.

С мерами безопасности в школе действительно строго: в столовой могут одновременно находиться дети только из одной параллели. При этом каждому классу отведен свой ряд. После обеда в одной параллели столы обрабатывают дезинфицирующим средством.

Кроме того, здесь работает огромный рециркулятор.

- Это устройство отличается от тех, что стоят в классах. Оно может обрабатывать воздух в помещении площадью до 60 квадратных метров. Мы поставили его в столовую, потому что через это помещение проходит вся школа. Машина работает круглые сутки, - рассказывает директор лицея Александр Орлов.

«Еда бывает вкусная и очень вкусная»

Звенит звонок. В коридорах становится шумно: на обед идут первоклассники. Под контролем классного руководителя они моют руки с жидким мылом и садятся за столы. Работники столовой разносят обед - гречку и тефтели.

Попробовать это решил и Олег Бекмеметьев вместе с директором.

- Вас всегда так вкусно кормят? - поинтересовался у одной из школьниц глава Ижевска.

- Не всегда вкусно. Иногда бывает очень вкусно, - ответила первоклассница.

Олег Бекмеметьев отметил, что обед ему понравился.

- Я в детстве всегда говорил бабушке и маме, что вкуснее школьных котлет ничего нет. И сегодня я снова почувствовал себя мальчишкой-третьеклассником. Тефтели были потрясающие. Каши было многовато, но по нормативу ее должно быть 150 граммов.

Сейчас качество питания в школьных столовых контролирует рабочая группа. В ее состав входят власти, общественники, родители. Проверяют качество пищи, обеспечение питанием всей начальной школы и соблюдение мер эпидемиологической безопасности.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Почти 100 вопросов по организации образования в Ижевске поступило на телефоны «горячей линии»

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.