Женщина оставила без денег на жизнь знакомого в Удмуртии

Фото: архив КП

33-летней жительнице села Верх-Уни утвердили обвинительное заключение. Против неё было возбуждено уголовное дело по факту кражи денежных средств.

В октябре 2019 года жительница Удмуртии общалась с знакомым 60-летним пенсионером. Пока злоумышленница заговаривала пенсионера, она достала у него из нагрудного кармана куртки около 7 тысяч рублей. В ходе следствия выяснилось, что это была только что полученная мужчиной пенсия. Женщина оставила его без денег на жизнь.

Сейчас уголовное дело направили в суд Юкаменского района для рассмотрения по существу.

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