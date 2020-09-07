Житель Удмуртии сбрасывал отходы в соседней области

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Мужчину из Удмуртии поймали за сбросом отходов на закрытую свалку соседней области. Министерству охраны окружающей среды об этом рассказали жители деревни, находящейся рядом.

Предприниматель из Удмуртии оставлял мусор на территории Кировской области, около деревни Зимник Кильмезского района. Мужчина ехал с рынка Кильмези и сбрасывал на закрытую свалку ящики, коробки и полиэтилен.

Произведя замеры, сотрудники министерства охраны окружающей среды выявили прибавление на 1,7 кубометра объема отходов. Житель Удмуртии отказался везти мусор на санкционированный полигон и получил штраф.

Министерство отметило, что случаи, когда жители соседних республик оставляют отходы не на своей территории, встречаются часто.

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