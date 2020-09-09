В сети появилась видеозапись репетиции шоу с уроженкой Ижевска Алиной Загитовой

Фото: instagram.com/isinbaevayelena/

Видеозапись репетиции шоу «Ледниковый период» с олимпийской чемпионкой 2018 Алиной Загитовой в роли ведущей появилась в сети Инстаграм. Ролик опубликовал Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, который будет вести шоу вместе с Загитовой.

В подписи к видео Ягудин отметил «панику у участников» и «красивое платье» Алины Загитовой. Кстати, именно в этом платье ее можно увидеть на фото, которое разместила в своем Инстаграме двукратная Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

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