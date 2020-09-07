Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова стала ведущей шоу на Первом канале

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Ижевска Алина Загитова стала ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период» (0+) на Первом канале. Об этом сообщил продюсер проекта.

Ранее сообщалось, что переговоры ведутся уже длительное время, но никаких официальных подтверждений нет. Кроме того, в 2019 году фигуристка прервала спортивную карьеру. Также имени фигуристки нет в опубликованных списках участников на этапы Кубка России 2020 года.

Известно, что съемки проекта пройдут в спортивный сезон. Соведущим ижевчанки в шоу на федеральном канале будет олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

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