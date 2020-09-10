Массовая гибель рыбы зафиксирована в реке в Удмуртии

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Жители Увинского района снова пожаловались на массовую гибель рыбы в реке Ува. Свои жалобы они озвучили 8 сентября в ходе приема граждан по вопросам экологии. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии на своей странице в социальных сетях.
Прием граждан состоялся 8 сентября, в нем приняли участие также представители Удмуртской природоохранной межрайонной прокуратуры.
Министр рассказал, что сейчас разрабатывается вопрос об организации и осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, в том числе в части загрязнения реки в поселке Ува.
Мониторинг поможет определить текущее состояние окружающей среды и увидеть происходящие в ней изменения.
Напомним, что это уже не первый случай массовой гибели рыбы в реке Ува. Подобное случилось в 2014 и 2015 годах.
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