Массовая гибель рыбы зафиксирована в реке в Удмуртии

Фото: pixabay.com

Жители Увинского района снова пожаловались на массовую гибель рыбы в реке Ува. Свои жалобы они озвучили 8 сентября в ходе приема граждан по вопросам экологии. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии на своей странице в социальных сетях.

Прием граждан состоялся 8 сентября, в нем приняли участие также представители Удмуртской природоохранной межрайонной прокуратуры.

Министр рассказал, что сейчас разрабатывается вопрос об организации и осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, в том числе в части загрязнения реки в поселке Ува.

Мониторинг поможет определить текущее состояние окружающей среды и увидеть происходящие в ней изменения.

Напомним, что это уже не первый случай массовой гибели рыбы в реке Ува. Подобное случилось в 2014 и 2015 годах.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Экологи соседней республики проверяют завод в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.