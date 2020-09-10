Экологи соседней республики проверяет завод в Удмуртии

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Завод в Камбарке начали проверять экологи из Башкирии. Региональная общественная организация по охране окружающей среды и природопользованию «Союз экологов Башкирии» выяснит, будут ли выбросы завода влиять на качество воды соседнего региона.

Специалисты хотят убедиться, что выбросы не повлияют на жизнь соседних городов и регионов. Особое внимание уделят качеству питьевой воды, которую используют в Нефтекамске. Результаты проверки получат орган Государственной экологической экспертизы РФ, жители Удмуртии и Нефтекамска. Об этом сообщил председатель союза экологов Александр Веселов.

На данный момент общественная организация проверяет проектную документацию завода. Экспертиза проводится до 30 сентября.

Напомним, что завод в Камбарке осуществляет утилизацию опасных отходов первого и второго классов. В 2019 году в республике проходили митинги против открытия завода — жители Удмуртии и Башкирии считают, что работа предприятия пагубно скажется на экологии.

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