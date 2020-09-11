Карта распространения коронавируса на 11 сентября 2020 года: районы-лидеры по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев
На утро 11 сентября в Удмуртии выявили 61 новый случай заболевания коронавирусом. Выздоровели 48 человек. Всего в Удмуртии зарегистрировано 3773 случая заболевания, 2 903 человек вылечились, 72 скончались.
Рассказываем, сколько человек заболело по районам Удмуртии.
Ижевск - 1846
Воткинск - 27
Сарапул - 118
Можга - 314
Глазов - 102
Алнашский район - 160
Балезинский район - 72
Вавожский район - 51
Воткинский район - 42
Глазовский район - 36
Граховский район - 28
Дебесский район - 15
Завьяловский район - 307
Игринский район - 66
Камбарский район - 18
Каракулинский район - 13
Кезский район - 35
Кизнерский район - 47
Киясовский район - 32
Красногорский район - 15
Малопургинский район - 112
Можгинский район - 67
Сарапульский район - 40
Селтинский район - 12
Сюмсинский район - 17
Увинский район - 43
Шарканский район - 36
Юкаменский район - 4
Якшур-Бодьинский район - 28
Ярский район - 17
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