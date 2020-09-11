Карта распространения коронавируса на 11 сентября 2020 года: районы-лидеры по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев

На утро 11 сентября в Удмуртии выявили 61 новый случай заболевания коронавирусом. Выздоровели 48 человек. Всего в Удмуртии зарегистрировано 3773 случая заболевания, 2 903 человек вылечились, 72 скончались.

Рассказываем, сколько человек заболело по районам Удмуртии.

Ижевск - 1846

Воткинск - 27

Сарапул - 118

Можга - 314

Глазов - 102

Алнашский район - 160

Балезинский район - 72

Вавожский район - 51

Воткинский район - 42

Глазовский район - 36

Граховский район - 28

Дебесский район - 15

Завьяловский район - 307

Игринский район - 66

Камбарский район - 18

Каракулинский район - 13

Кезский район - 35

Кизнерский район - 47

Киясовский район - 32

Красногорский район - 15

Малопургинский район - 112

Можгинский район - 67

Сарапульский район - 40

Селтинский район - 12

Сюмсинский район - 17

Увинский район - 43

Шарканский район - 36

Юкаменский район - 4

Якшур-Бодьинский район - 28

Ярский район - 17

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