61 человек заболел коронавирусом на 11 сентября в Удмуртии

11 сентября в Удмуртии никто не умер от коронавируса Фото: Амир Закиров

По состоянию на утро 11 сентября в Удмуртии зафиксировали 61 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях.

48 пациентов вылечились. Никто не умер. 595 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 165 - в состоянии средней степени тяжести, 38 - в тяжелом.

Диагноз подтвердился у 24 жителей Ижевска, 16 жителей Сарапула, семи жителей Воткинска, четырех жителей Киясовского района, трех жителей Шарканского района. По два случая зарегистрировано в Завьяловском и Сарапульском районах, по одному случаю в Селтинском, Камбарском и Сюмсинском районах.

Всего в республике зафиксировано 3773 случая заболевания. Выздоровели 2 903 человек, 72 скончались.

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