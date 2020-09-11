Обязательный масочный режим снова ввели в Удмуртии

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С 11 сентября в Удмуртии снова вводят обязательный масочный режим. Об этом сообщил в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

Глава региона объяснил такую меру ростом заболеваемости и ростом больных в тяжелом состоянии. На утро 11 сентбря в Удмуртии зафиксировали 61 новый случай коронавируса.

— Дорогие друзья, это ограничение позволит нам снизить заболеваемость, а значит сохранить здоровье тысячам людей. Берегите себя, своих близких и окружающих, - написал Александр Бречалов.

Маски нужно будет носить в общественном транспорте, такси, магазинах, на вокзале и в аэропорту, в культурных учреждениях и при посещении государственных органов.