Шесть лет строгого режима за организацию двойного убийства и грабежа получил житель Ижевска

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Шесть лет строго режима получил организатор громкого двойного убийства и кражи. Он обвинен в подстрекательстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Летом 2019 года двое мужчин проникли в квартиру семьи в Ижевске. В результате был убит отец с помощью удара тупым предметом и сын. Затем преступники вскрыли сейф и украли денежные средства, ювелирные украшения. Всего было украдено имущества на 31 млн. рублей.

Обвиняемый оказался родственником пострадавших - бывший муж сестры потерпевшей. Он старадал от алкогольной зависимости. Из-за нехватки денежных средств, подсудимый предложил знакомым обокрасть квартиру.

— Он сообщил подробную информацию о месте жительства и распорядке дня потерпевших, помог разработать план нападения. Сам в разбое участия не принимал. Убийство родственников в его планы не входило, — говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчине назначили шесть лет колонии строго режима. Дела над остальными участниками происшествия сейчас рассматриваются Верховным судом Удмуртской Республики.

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