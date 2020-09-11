Мужчина изнасиловал племянницу в Ижевске

Мужчина напоил жертву алкогольными напитками перед совершением преступления Фото: Ильяс Бекмансуров

37-летний мужчина в Ижевске изнасиловал 19-летнюю племянницу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

В марте он пригласил девушку к себе в гости для распития спиртных напитков. Когда девушка достигла сильного алкогольного опьянения, он изнасиловал ее. Также на теле потерпевшей остались ссадины и кровоподтеки.

Мужчина находился под административным надзором: в феврале 2016 года он освободился из колонии. Он отбыл наказание в виде 10 лет лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

В ходе следствия допросили 15 свидетелей, провели судебные экспертизы. Обвиняемый находился под административным надзором.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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