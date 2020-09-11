Изменения в программе Рыжего фестиваля в Ижевске

Фото: архив КП

11 сентября в Удмуртии ввели обязательный масочный режим. Также из-за пандемии некоторые массовые мероприятия были отменены. В том числе пострадал Рыжий фестиваль. Об этом сообщает Администрация Ижевска.

Отменены будут самые массовые мероприятия программы, которые должны были пройти в Парке Космонавтов и на Центральной площади. Несмотря на это, 12 и 13 сентября парки будут открыты для посещений.

Мероприятия 12 сентября в Сквере Победы и у Монумента Дружбы народов пройдут как и было запланировано.Также в программе сохраняется велопарад, «Динамовская миля» и мероприятия в Сквере Победы, назначенные на 13 сентября.

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