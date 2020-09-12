Отопительный период начался в одном из городов Удмуртии 10 сентября

С 14 сентября отопление в Ижевске включат при желании жителей дома Фото: Диля Ахмадишина

Отопительный период начинается в Удмуртии: 10 сентября теплоноситель начали подавать на социальные объекты в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В Ижевске, Юкаменском и Ярском районах отопительный сезон начнется 14 сентября. Также в этот день теплее станет на соцобъектах в Можге. 15 сентября тепло начнут подавать в школы и больницы Игринского района.

Глазов, Сарапул, Алнашский, Вавожский, Дебёсский, Камбарский, Киясовский, Сарапульский, Селтинский, Увинский и Ярский районы готовы к зиме на 100%. В остальных городах и районах подготовка близка к завершению.

В этом году на подготовку к отопительному периоду потратили 200 млн рублей из республиканского бюджета. На эти деньги подготовили 907 котельных, 245 центральных тепловых пунктов, 11 тысяч км коммунальных сетей, 688 больниц и ФАПов, 688 детских садов, 704 школы и 847 учреждений социально-культурного быта.

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