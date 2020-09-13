По состоянию на 12:00 явка избирателей на выборы депутатов Гордумы Ижевска составила 11,02%

Фото: Амир Закиров

В Удмуртии продолжаются выборы представительных органов городской власти, а также дополнительные выборы представительных органов власти в районах.

Явка на выборы в Городскую думу Ижевска по состоянию на 12:00 13 сентября составила 11,02%, об этом сообщил председатель ЦИК Удмуртии Виктор Кушко. В других городах республики цифры следующие: Воткинск – явка 9,07%, Глазов – 12,78%, Можга – 14,28%, Сарапул – 11,46%.

Фото: Амир Закиров

Явка на довыборы депутатов Госсовета Удмуртии по Буммашевскому одномандатному избирательному округу №1 составила 10,03% от общего числа избирателей.

Фото: Ульяна Колмогорова

Кроме того, сообщается о двух новых жалобах. Первая – на агитационные материалы в Сарапуле, обстоятельсва будут выясняться. Вторую жалобу подала избирательница, которой не предоставили возможность проголосовать по месту пребывания, однако как прокомментировали в избирательной комиссии, подобное возможно не на всех уровнях выборов, и на местных выборах такой возможности у избирателей, к сожалению, нет, голосовать нужно именно по месту жительства.

Как сообщает пресс-служба главы и правительсва Удмуртии, ход выборов в настоящее время контролируют 1178 наблюдателей от политических партий и общественных объединений.

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