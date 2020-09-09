За порядком на выборах в Удмуртии будут следить более 1100 полицейских

Фото: Константин Ившин

В единый день голосования 13 сентября за порядком на выборных участках Удмуртии будут следить более 1100 сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Также к охране порядка присоединятся сотрудники регионального Управления Росгвардии, народные дружинники и сотрудники частных охранных организаций.

Все помещения и прилегающие территории уже обследованы с применением технических средств и служебных собак, а с личным составом сотрудников проведено дополнительное обучение.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой все сотрудники правопорядка будут обязательно обеспечены средствами дезинфекции, масками и перчатками.

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