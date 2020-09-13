Спасатели Ижевска вызволили двухлетнего ребенка, случайно запершегося в квартире

Фото: instagram.com/pss_izh/

В пятницу, 11 сентября, спасатели вызволили из запертой квартиру двухлетнего ребенка. Об этом в своем Инстаграме сообщает профессиональное аварийно-спасательное формирование города Ижевска.

Вызов был принят в 2:25. В квартире на улице Тельмана двухлетний ребенок закрылся и не смог открыть дверь.

Фото: instagram.com/pss_izh/

– Мама только вышла на лестничную клетку, здесь её и поджидал «сюрприз» в виде закрытой двери, - говорится в сообщении. – Прибывшие спасатели сделали все быстро и профессионально. Открыли дверь, и мама с ребенком снова вместе.

Спасатели Ижевска напоминают родителям: никогда не оставляйте маленьких детей в квартире одних, даже на короткое время; если в доме есть маленькие дети, позаботьтесь о том. Чтобы дверные замки не могли закрываться сами при захлопывании двери.

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