Котенка Мурзика сняли с дерева спасатели в Удмуртии

Котенка спасли с помощью альпинистского снаряжения Фото: pssudm

В Сарапуле спасатели сняли с дерева котенка Мурзика. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии в социальных сетях.

К спасателям обратилась хозяйка котенка. Два дня назад животное выскочило на улицу и залезло на ближайшее дерево. Мурзик не поддавался уговорам хозяйки спуститься с дерева и лез все выше.

Спасатели поставили выдвижную лестницу около здания, которое строили рядом. На дерево забрались в помощью альпинистского снаряжения.

- Малыш вел себя спокойно, будто знал, что ему помогают. Я его аккуратно снял с ветки, посадил за пазуху. Так и спустились на землю, где его ждала хозяйка, - говорится в сообщении спасателя Дмитрия Копытова.

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