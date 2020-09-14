Спасатели Алтая помогли туристам доставить тело ижевчанина в морг

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Алтай

На Алтае тело погибшего ижевчанина помогли доставить в морг местные спасатели. Об этом журналисту «Комсомолки» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Алтай.

Как сообщает пресс-служба, туристы, которые перевернулись на катамаране, сами подняли тело товарища и несли его до ближайшей деревни. Договорились с местными жителями, чтобы им дали лошадей для снаряжения.

- Несмотря на то, что у нас есть аудиозаписи телефонных разговоров, что им не нужна помощь, к ним отправили вертолет и спасателей. Они рассказали, что приехали из Новосибирска, но погибший и еще один участник – ижевчане, - прокомментировали в пресс-службе.

На данный момент никому из группы не угрожает опасность. Тело ижевчанина забрали на вертолете в морг.

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