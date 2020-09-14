Карта распространения коронавируса на 14 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев
На утро 14 сентября в Удмуртии выявили 65 новых случаев заболевания коронавирусом. Два человека скончались.
Диагноз подтвердился у 37 жителей Ижевска, 9 жителей Воткинска, по 6 случаев зарегистрировано в Глазове и Красногорском районе, у 3 жителей Малопургинского района, по одному случаю зарегистрировано в Завьяловском, Можгинском, Воткинском, Якшур-Бодьинском районах.
Рассказываем, сколько человек заболело по районам Удмуртии.
Ижевск - 1945
Воткинск - 47
Сарапул - 120
Можга - 320
Глазов - 110
Алнашский район - 167
Балезинский район - 72
Вавожский район - 51
Воткинский район - 45
Глазовский район - 36
Граховский район - 28
Дебесский район - 15
Завьяловский район - 311
Игринский район - 67
Камбарский район - 18
Каракулинский район - 13
Кезский район - 39
Кизнерский район - 47
Киясовский район - 32
Красногорский район - 28
Малопургинский район - 123
Можгинский район - 71
Сарапульский район - 41
Селтинский район - 12
Сюмсинский район - 18
Увинский район - 44
Шарканский район - 38
Юкаменский район - 4
Якшур-Бодьинский район - 29
Ярский район - 17
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.