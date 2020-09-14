Карта распространения коронавируса на 14 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев

На утро 14 сентября в Удмуртии выявили 65 новых случаев заболевания коронавирусом. Два человека скончались.

Диагноз подтвердился у 37 жителей Ижевска, 9 жителей Воткинска, по 6 случаев зарегистрировано в Глазове и Красногорском районе, у 3 жителей Малопургинского района, по одному случаю зарегистрировано в Завьяловском, Можгинском, Воткинском, Якшур-Бодьинском районах.

Рассказываем, сколько человек заболело по районам Удмуртии.

Ижевск - 1945

Воткинск - 47

Сарапул - 120

Можга - 320

Глазов - 110

Алнашский район - 167

Балезинский район - 72

Вавожский район - 51

Воткинский район - 45

Глазовский район - 36

Граховский район - 28

Дебесский район - 15

Завьяловский район - 311

Игринский район - 67

Камбарский район - 18

Каракулинский район - 13

Кезский район - 39

Кизнерский район - 47

Киясовский район - 32

Красногорский район - 28

Малопургинский район - 123

Можгинский район - 71

Сарапульский район - 41

Селтинский район - 12

Сюмсинский район - 18

Увинский район - 44

Шарканский район - 38

Юкаменский район - 4

Якшур-Бодьинский район - 29

Ярский район - 17

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