Еще два человека с коронавирусом скончались в Удмуртии

Фото: Амир Закиров

За сутки в Удмуртии зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом, еще два человека скончались с подтвержденным анализом на вирус (женщина 49 лет и мужчина 47 лет). Об этом сообщает региональный оперштаб.

- Диагноз подтвердился у 37 жителей Ижевска, 9 жителей Воткинска, по 6 случаев зарегистрировано в Глазове и Красногорском районе, у 3 жителей Малопургинского района, по одному случаю зарегистрировано в Завьяловском, Можгинском, Воткинском, Якшур-Бодьинском районах, - говорится в сообщении.

Также 14 человек выписали, на данный момент состояние заболевших: 737 в удовлетворительном состоянии, 138 средней степени тяжести, 37 в тяжелом состоянии.

Всего в Удмуртии 3 961 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 2 971 человек выздоровел, 78 летальных случаев.

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