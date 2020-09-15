Полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП в Удмуртии, где погибли шесть человек

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибло шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

14 сентября, в понедельник, около 21:37 на 57 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» столкнулись три машины - ВАЗ-2112, «Хендай» и КамАЗ. В результате ДТП на месте происшествия скончались шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.

На данный момент следователи отдела полиции «Алнашский» возбудили уголовное дело. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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