Страшное ДТП с шестью погибшими произошло в Удмуртии

Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

В понедельник, 14 сентября, в Удмуртии произошло страшное ДТП. Вечером, около 21:37, на федеральной трассе столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

– На 57 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» Алнашского района произошло столкновение автомобилей «КамАЗ» с полуприцепом, «ВАЗ-2112» и «Хенде». В результате ДТП смертельные травмы получили 6 человек, в том числе трое несовершеннолетних 2003 и 2002 годов рождения, – говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

Также уточнялось, что все погибшие находись в автомобиле «ВАЗ-2112» – это были его водитель и пассажиры.

Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Следственное управление инициировало перед надзирающим прокурором передачу уголовного дела в следственное управление СК России по Удмуртии, об этом сообщает пресс-служба республиканского СК.

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