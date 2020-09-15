Двух несовершеннолетних девочек разыскивают в Ижевске

Слева София, справа Полина Фото: ПСО "Регион 18"

С 11 сентября в Ижевске разыскивают двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Так, из дома по улице Баранова в неизвестном направлении ушла 13-летняя Черных София Станиславовна. Приметы: на вид 13-14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые, до плеч, глаза серые, спереди пряди окрашены в черный. Была одета в куртку светло-бежевого цвета, на молнии до пояса, черные джинсы, красная футболка-топик, светлые кроссовки, носит круглые очки.

В этот же день потерялась 14-летняя Темникова Полина Алексеевна. Она ушла из дома по адресу улица Воткинское шоссе в неизвестном направлении. Приметы: на вид 13-14 лет, рост 157 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые темно-русые, до лопаток, глаза карие. Была одета в куртку черного цвета на молнии, либо светло-розового цвета до пояса, джинсы черного, либо светло-голубого цвета, розовый топик на тонких лямках, светлые кроссовки на платформе. На мизинце правой руки шрам в виде шишки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.

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