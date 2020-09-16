Ученики школы из Удмуртии перешли на дистанционное обучение из-за болезни поваров

Фото: vk.com/jar_ss2

Школу №2 в поселке Яр Удмуртии на 10 дней перевели на дистанционное обучение, потому что из-за болезни поваров невозможно обеспечить должное питание школьников.

Как сообщает администрация школы на странице во «ВКонтакте», за один день с высокой температурой слегли 4 повара из 6. Быстро найти им замену невозможно, потому что работать в столовой без медосмотра и гигиенической аттестации нельзя.

Также сообщается, что если обучающиеся не могут выйти в Интернет из дома, то они могут приходить в школу, соблюдая все требования безопасности, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.

Отметим, что на утро 15 сентября в Ярском районе зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом.

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