Комиссия проверила последний отремонтированный участок дороги в Удмуртии

Фото: Дороги Удмуртии

Приемочная комиссия проверила качество работ на последнем отремонтированном участке дороги в республике. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».

Специалисты вышли на участок Якшур-Бодья - Шаркан - Петуньки 16 июля, протяженность объекта составила 5,7 километров. В ходе ремонта было усилено основание дороги, уложен асфальт в два слоя, полосы были расчищены от кустов и восстановлены и укреплены обочины дороги. Также для удобства пассажиров будет обустроена посадочная площадка и появится остановочный павильон.

У комиссии не возникло вопросов по качеству работ, дорога принята. Всего в 2020 году по нацпоекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было отремонтировано 80,5 километра участков.

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