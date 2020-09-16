В честь Дня Оружейника в Сквере Победы в Ижевске открыли выставку под открытым небом

Фото: пресс-служба Ижевска

С 15 по 28 сентября ижевчане, гуляющие по Скверу Победу, могут познакомиться с экспозицией архивных фотографий и документов «Ижевск-город оружейников». Такую выставку под открытым небом организовали в честь 260-летия Ижевска и Дня оружейника, сообщает пресс-служба Ижевска.

На центральном месте выставки – документы о Дмитрии Федоровиче Устинове, доказывающие, что он проходил дипломную практику на Ижевском оружейном и сталеделательном заводе (завод № 10 Наркомата тяжелой промышленности СССР). Здесь он познакомился с конструктором стрелкового оружия Сергеем Симоновым.

Также на экспозиции можно изучить биографии, документы и фотографии о работе Сергея Симонова, Федора Токарева, Сергея Мосина, Владимира Новинкова, Михаила Калашникова, Евгения Драгунова, Владимира Ярыгина и многих других.

Фото: пресс-служба Ижевска

6+

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Карта распространения коронавируса на 15 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Экс-главе Удмуртии Соловьеву вновь продлили домашний арест.