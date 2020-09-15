Экс-главе Удмуртии Соловьеву вновь продлили домашний арест

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15 сентября в Завьяловском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Свое слово скажет сам подсудимый.

Как передает журналист «Комсомолки» из зала суда, Соловьеву вновь продлили домашний арест на три месяца – до 20 декабря 2020 года.

Ранее из-за плохого самочувствия Соловьева и его адвоката заседание было перенесено несколько раз.

Напомним, экс-глава Удмуртии обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере). Размер взятки составил 139 млн рублей. Средства он получил от участников строительства через Каму и Буй за внеочередную оплату выполняемых работ из регионального и федерального бюджетов. Объем материалов уголовного дела составляет 65 томов

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