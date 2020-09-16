Ижевчане сообщают о новом способе телефонного мошенничества

Фото: Ульяна Колмогорова

В полицию Ижевска обратился 50-летний сторож с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

- Мужчина рассказал, что ему позвонили с неизвестного московского номера. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что со счета потерпевшего пытались перевести деньги. После этого позвонили еще несколько раз, злоумышленники представлялись сотрудниками банков и оперативными сотрудниками МВД. Они убедили мужчину в том, что он участвует в операции по поимке мошенников, - говорится в сообщении.

В итоге потерпевший под диктовку оформил кредит в банке почти на 240 тысяч рублей, снял их и перевел на разные счета по 15 тысяч рублей. Сумма ущерба составила 275 тысяч рублей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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