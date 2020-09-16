Из-за коронавируса в Ижевске перенесли концерт Егора Крида и Сергея Лазарева

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В традиционной программе «Кофе с мэром» глава Ижевска Олег Бекмеметьев коротко рассказал, что ждет горожан в День Оружейника – 19 сентября. Из-за ситуации с коронавирусом большинство мероприятий не состоятся. Приезд звезд также откладывается.

- На День Оружейника были запланированы концерты звезд Егора Крида и Сергея Лазарева, к сожалению, эпидемиологическая обстановка в городе такая, что концерты вынуждены перенести. Именно перенести, а не отменить. Как только обстановка позволит, артисты приедут к нам в город, - сообщил Олег Николаевич.

Напомним, что на утро 16 сентября в Удмуртии зарегистрировали 70 новых случаев заражения коронавирусом, из них 13 случаев в Ижевске.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Помните, вчера мы рассказывали, про пропавших в Ижевске школьниц? Так вот их нашли.

- В честь Дня Оружейника в Ижевске открыли выставку под открытым небом. На ней представлены архивные документы и фотографии легендарных оружейников.