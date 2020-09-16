Карта распространения коронавируса на 16 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев
16 сентября в Удмуртии зарегистрировали 70 новых случаев заболевания коронавирусом. 71 пациент выздоровел. Всего в регионе зарегистрировали 4103 случая болезни, 3 099 человек вылечились, 78 скончались.
Рассказываем сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск — 1989
Воткинск — 59
Сарапул — 125
Можга — 326
Глазов — 124
Алнашский район — 169
Балезинский район — 75
Вавожский район — 51
Воткинский район — 47
Глазовский район — 37
Граховский район — 31
Дебесский район — 15
Завьяловский район — 320
Игринский район — 69
Камбарский район — 19
Каракулинский район — 14
Кезский район — 40
Кизнерский район — 48
Киясовский район — 35
Красногорский район — 33
Малопургинский район — 125
Можгинский район — 76
Сарапульский район — 43
Селтинский район — 16
Сюмсинский район — 19
Увинский район — 48
Шарканский район — 43
Юкаменский район — 6
Якшур-Бодьинский район — 29
Ярский район — 22