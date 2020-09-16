Карта распространения коронавируса на 16 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев

16 сентября в Удмуртии зарегистрировали 70 новых случаев заболевания коронавирусом. 71 пациент выздоровел. Всего в регионе зарегистрировали 4103 случая болезни, 3 099 человек вылечились, 78 скончались.

Рассказываем сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск — 1989

Воткинск — 59

Сарапул — 125

Можга — 326

Глазов — 124

Алнашский район — 169

Балезинский район — 75

Вавожский район — 51

Воткинский район — 47

Глазовский район — 37

Граховский район — 31

Дебесский район — 15

Завьяловский район — 320

Игринский район — 69

Камбарский район — 19

Каракулинский район — 14

Кезский район — 40

Кизнерский район — 48

Киясовский район — 35

Красногорский район — 33

Малопургинский район — 125

Можгинский район — 76

Сарапульский район — 43

Селтинский район — 16

Сюмсинский район — 19

Увинский район — 48

Шарканский район — 43

Юкаменский район — 6

Якшур-Бодьинский район — 29

Ярский район — 22