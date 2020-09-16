За сутки в Удмуртии зарегистрировали 70 новых случаев заражения коронавирусом

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В Удмуртии на утро 16 сентября зарегистрировали 70 новых случаев заражения коронавируса, 71 человек выздоровел. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 12 жителей Воткинска, 10 жителей Глазова, по 5 случаев зарегистрировано в Сарапуле и Красногорском районе, по 3 случая — в Киясовском и Балезинском районах, по 2 случая — в Воткинском, Граховском, Сарапульском, Селтинском, Шарканском, Юкаменском районах, по одному случаю — в Можге, Игринском, Каракулинском, Кизнерском, Кезском, Камбарском, Увинском районах, - говорится в сообщении.

На данный момент 724 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 163 средней степени тяжести, 39 в тяжелом состоянии. Всего на 16 сентября в Удмуртии зарегистрировано 4 103 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, 3 099 человек выздоровели, 78 летальных случаев.

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