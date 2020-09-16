Вторая «тещина рука» будет наводить порядок в Ижевске зимой

В прошлом году лаповый погрузчик реанимировали и выпустили на улицы города Фото: Амир Закиров

В Ижевске закупят шесть тракторов МТЗ и лаповый погрузчик (известный как «тещина рука») перед зимой. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

— Подготовка техники начнется в октябре, чтобы к первым снегопадам она была во всеоружии. Кроме покупки техники мы еще говорим, что нам нужно закупить определенное количество противогололедного материала, — рассказал глава Ижевска.

Он напомнил, что в прошлом году в городе впервые стали использовать материал «Бионорд». В этом году бороться с наледью тоже будут с его помощью.

— В прошлом году мы оттачивали, сколько граммов вещества высыпать на квадратный метр. Излишки приводили к загрязнениям. В прошлую зиму мы это отточили. Ливневки не загрязнялись, вертикального роста газонов не допущено, не стало пылевых бурь, — отметил Олег Бекмеметьев.

Полностью эфир можно прослушать по ссылке.

Кстати, в прошлом году «Комсомолка» в рамках проекта «Закулисье» рассказывала, как город чистят зимой.

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