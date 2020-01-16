2020-01-16T11:02:15+03:00
Общество

400 тысяч кубометров снега и новые реагенты: как убирают снег с улиц Ижевска

В рамках проекта «Закулисье» расскажем, кто и как спасает улицы от разгула снежной стихии
Анастасия Захарова
Поделиться:
Единственная легальная снегосвалка находится на улице Пойма - именно сюда свозится снег со всего города. Она может вместить 400 тысяч куб. м снега, однако на практике привозят сюда гораздо больше. Снег утрамбовывается, и поэтому свалка вмещает больший объем. В прошлом году вывезли 950 тыс. куб. м снега. Других мест для хранения снега в городе и окрестностях нет.Единственная легальная снегосвалка находится на улице Пойма - именно сюда свозится снег со всего города. Она может вместить 400 тысяч куб. м снега, однако на практике привозят сюда гораздо больше. Снег утрамбовывается, и поэтому свалка вмещает больший объем. В прошлом году вывезли 950 тыс. куб. м снега. Других мест для хранения снега в городе и окрестностях нет.Фото: Амир Закиров

В очередном выпуске проекта «Закулисье» мы расскажем, куда именно увозят снег с улиц Ижевска и как город обрабатывают реагентами.

Снег сюда привозят постоянно. Как только машина наполняется снегом, она отправляется на снегосвалку. Грузовики приезжают на свалку каждый день и днем, и ночью. Фото: Амир Закиров

Снег сюда привозят постоянно. Как только машина наполняется снегом, она отправляется на снегосвалку. Грузовики приезжают на свалку каждый день и днем, и ночью.Фото: Амир Закиров

Около снегосвалки хранится реагент. Именно здесь «заправляют» комбинированные дорожные машины, которые обрабатывают улицы города от гололеда. Фото: Амир Закиров

Около снегосвалки хранится реагент. Именно здесь «заправляют» комбинированные дорожные машины, которые обрабатывают улицы города от гололеда.Фото: Амир Закиров

- Машина загружается в два этапа. В цистерне - жидкая фаза, потом засыпается сухая. Они смешиваются. На загрузку реагента уходит минут 20, - поясняет Борис Слепцов, главный инженер ДРЭУ, подрядчика по уборке улиц.

Расход материала можно контролировать - например, отрегулировать, сколько реагента загрузить в конкретную машину. В будущем планируют ввести карточки с чипами для каждого водителя, чтобы можно было приехать, приложить ее к табло, и система автоматически з Фото: Амир Закиров

Расход материала можно контролировать - например, отрегулировать, сколько реагента загрузить в конкретную машину. В будущем планируют ввести карточки с чипами для каждого водителя, чтобы можно было приехать, приложить ее к табло, и система автоматически зФото: Амир Закиров

В этом году в ДРЭУ появилось шесть новых КДМ - комбинированных дорожных машин. У них внутри есть компьютер, с помощью которого можно регулировать подачу реагента. Фото: Амир Закиров

В этом году в ДРЭУ появилось шесть новых КДМ - комбинированных дорожных машин. У них внутри есть компьютер, с помощью которого можно регулировать подачу реагента.Фото: Амир Закиров

А это - знаменитая «тещина рука» или «золотая ручка» - машина, которая собирает снег с улиц города. Впереди нее едет грейдер и делает колею. Дальше «тещина рука» загребает снег и отправляет вверх, а оттуда снег ссыпается в грузовик. Фото: Амир Закиров

А это - знаменитая «тещина рука» или «золотая ручка» - машина, которая собирает снег с улиц города. Впереди нее едет грейдер и делает колею. Дальше «тещина рука» загребает снег и отправляет вверх, а оттуда снег ссыпается в грузовик.Фото: Амир Закиров

- Насколько эта машина полезна, покажет время. Хотя практика предыдущих лет использования этой машины показывает, что она помогает в полтора - два раза быстрее убирать снег. Если говорить про фронтальные погрузчики, которыми мы до этого пользовались, то за ночь они вывозили 250-300 куб. метров. Такая машина позволит убрать 450-500. При работе занята всего одна полоса. Плюсов гораздо больше, чем минусов. Борьба с заужениями совмещается с вывозом снега. Но к минусам можно отнести, что грейдер вперед ушел метров на 15-30 и там встал. Это говорит о чем? Таких лаповых погрузчиков надо несколько иметь, - рассказал глава города Олег Бекмеметьев во время одного из объездов.

Через шланг заливают жидкую фазу реагента. Она смачивает сухую часть, и реагент проделывает свою работу быстрее Фото: Амир Закиров

Через шланг заливают жидкую фазу реагента. Она смачивает сухую часть, и реагент проделывает свою работу быстрееФото: Амир Закиров

Сухую фазу реагента засыпает трактор в кузов КДМ. Внутри машины жидкая и сухая фаза перемешиваются Фото: Амир Закиров

Сухую фазу реагента засыпает трактор в кузов КДМ. Внутри машины жидкая и сухая фаза перемешиваютсяФото: Амир Закиров

Реагент разбрасывается из-под машины снизу. Кстати, в кабине водителя стоит компьютер. С его помощью водитель может устанавливать, сколько реагента на квадратный метр распылять. Количество необходимого вещества зависит от погодных условий. Фото: Амир Закиров

Реагент разбрасывается из-под машины снизу. Кстати, в кабине водителя стоит компьютер. С его помощью водитель может устанавливать, сколько реагента на квадратный метр распылять. Количество необходимого вещества зависит от погодных условий.Фото: Амир Закиров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оставляющих во дворе машины во время уборки снега предлагают штрафовать

Куда ижевчанам сдать отслужившую новогоднюю елку?

Зампредседателя правительства России поддержал проект по достройке коллектора №26 в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Закулисье»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Житель Ижевска похитил автомобиль в Новороссийске
Клиенты Tele2 из Удмуртии в праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее
Где жителям Ижевска окунуться в прорубь на крещение?
Стало известно, какие пространства благоустроят в Ижевске
Женщина пыталась ограбить кредитный центр в Удмуртии
Туман ожидается в Ижевске
У ижевчанки похищено 230 тысяч рублей под предлогом заработка
Легковушка врезалась в грузовик в Удмуртии
16 января чистить дороги в Ижевске вышли 99 спецмашин
Паралимпиец из Удмуртии завоевал второе золото на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Глава Ижевска прокомментировал послание президента России Владимира Путина
Каток «Динамо» не будет работать в Ижевске 16 января
Пособия начнут выплачивать по-новому в Удмуртии
Мужчина в Ижевске обокрал свою бывшую сожительницу
Работникам предприятия ЖКХ в Удмуртии задолжали 3 миллиона рублей
Ради мобильника ценой 2000 рублей в Удмуртии мужчина угрожал подростку расправой
Стало известно время прощания с погибшими в ДТП профессором и преподователем ИжГТУ
На дорогах Удмуртии может появиться автономное освещение пешеходных переходов
113 лифтов отремонтировали в 2019 году в Удмуртии
Из-за ремонта на теплосети в домах по улицам Молодежная и Союзная в Ижевске отключат тепло
У жительницы Москвы в Ижевске похитили почти 100 тысяч рублей с банковского счета
Общегородской крестный ход состоится в Ижевске накануне Крещения
Ижевчан попросили не кататься на горках на Центральной площади из-за теплой погоды
Новым начальником Управления спорта Ижевска стал Константин Васильев