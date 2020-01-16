400 тысяч кубометров снега и новые реагенты: как убирают снег с улиц Ижевска

В очередном выпуске проекта «Закулисье» мы расскажем, куда именно увозят снег с улиц Ижевска и как город обрабатывают реагентами.

Снег сюда привозят постоянно. Как только машина наполняется снегом, она отправляется на снегосвалку. Грузовики приезжают на свалку каждый день и днем, и ночью.Фото: Амир Закиров

Около снегосвалки хранится реагент. Именно здесь «заправляют» комбинированные дорожные машины, которые обрабатывают улицы города от гололеда.Фото: Амир Закиров

- Машина загружается в два этапа. В цистерне - жидкая фаза, потом засыпается сухая. Они смешиваются. На загрузку реагента уходит минут 20, - поясняет Борис Слепцов, главный инженер ДРЭУ, подрядчика по уборке улиц.

Расход материала можно контролировать - например, отрегулировать, сколько реагента загрузить в конкретную машину. В будущем планируют ввести карточки с чипами для каждого водителя, чтобы можно было приехать, приложить ее к табло, и система автоматически зФото: Амир Закиров

В этом году в ДРЭУ появилось шесть новых КДМ - комбинированных дорожных машин. У них внутри есть компьютер, с помощью которого можно регулировать подачу реагента.Фото: Амир Закиров

А это - знаменитая «тещина рука» или «золотая ручка» - машина, которая собирает снег с улиц города. Впереди нее едет грейдер и делает колею. Дальше «тещина рука» загребает снег и отправляет вверх, а оттуда снег ссыпается в грузовик.Фото: Амир Закиров

- Насколько эта машина полезна, покажет время. Хотя практика предыдущих лет использования этой машины показывает, что она помогает в полтора - два раза быстрее убирать снег. Если говорить про фронтальные погрузчики, которыми мы до этого пользовались, то за ночь они вывозили 250-300 куб. метров. Такая машина позволит убрать 450-500. При работе занята всего одна полоса. Плюсов гораздо больше, чем минусов. Борьба с заужениями совмещается с вывозом снега. Но к минусам можно отнести, что грейдер вперед ушел метров на 15-30 и там встал. Это говорит о чем? Таких лаповых погрузчиков надо несколько иметь, - рассказал глава города Олег Бекмеметьев во время одного из объездов.

Через шланг заливают жидкую фазу реагента. Она смачивает сухую часть, и реагент проделывает свою работу быстрееФото: Амир Закиров

Сухую фазу реагента засыпает трактор в кузов КДМ. Внутри машины жидкая и сухая фаза перемешиваютсяФото: Амир Закиров

Реагент разбрасывается из-под машины снизу. Кстати, в кабине водителя стоит компьютер. С его помощью водитель может устанавливать, сколько реагента на квадратный метр распылять. Количество необходимого вещества зависит от погодных условий.Фото: Амир Закиров

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