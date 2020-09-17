Фигурист Алексей Ягудин рассказал, как Алина Загитова ведет себя на съемочной площадке

Фото: https://instagram.com/azagitova

Фигурист Алексей Ягудин на съемках второго выпуска шоу «Ледниковый период» (0+) рассказал, как Алина Загитова ведет себя на площадке. Об этом пишет портал sport24.ru.

- Я уже на прошлой передаче говорил, что она ответственно относится к этому. И вновь произошел скачок вперед. Небо и земля, честно. Первый выпуск всегда волнительный, даже если я был на съемочной площадке, стоял с микрофоном много раз, - поделился Алексей.

По его словам, Алина пришла на площадку подготовленной и спокойной. Ягудин уверен, что следующий выпуск будет еще лучше. Вести программу им не мешает даже разница в возрасте.

- Мы шутим, что Алине восемнадцать, а мне сорок, и когда я выигрывал, она была совсем маленькой. И даже в одной из подводок я ее спрашиваю: «Алина, когда ты играла в игрушки?», а она отвечает: «Это такой тактический шаг, чтобы подколоть нашу разницу в возрасте?», - рассказал Алексей Ягудин.

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