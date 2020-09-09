Китайские фанаты пожелали ижевчанке Алине Загитовой успехов в учебе и не толстеть

Фото: instagram.com/azagitova/

Любители фигурного катания из Китая с воодушевлением отреагировали на начало студенческой жизни фигуристки Алины Загитовой. Сайт «ИноПроСпорт» приводит в своей публикации восторженные комментарии, которые фанаты разместили на информационной платформе Weibo (Вейбо). Вот некоторые из комментариев китайских пользователей:

«Вот она счастливая жизнь университетской студентки Загитовой».

«Уже совсем большая девочка».

«Классная студентка!»

«Не толстеть!»

«Красивая и разносторонняя девушка! Желаю счастья и всего наилучшего в университетской жизни».

«Успехов в учебе!»

«Какая прелестная студентка вуза».

«Желаю чемпионского счастья и очередных достижений на новом этапе жизни!»

«Всего в мгновение ока Загитова превратилась в студентку!»

Напомним, в этом угоду Алина Загитова поступила на факультет журналистики РАНХиГС.

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