Китайские фанаты пожелали ижевчанке Алине Загитовой успехов в учебе и не толстеть

Фото: instagram.com/azagitova/
Любители фигурного катания из Китая с воодушевлением отреагировали на начало студенческой жизни фигуристки Алины Загитовой. Сайт «ИноПроСпорт» приводит в своей публикации восторженные комментарии, которые фанаты разместили на информационной платформе Weibo (Вейбо). Вот некоторые из комментариев китайских пользователей:
«Вот она счастливая жизнь университетской студентки Загитовой».
«Уже совсем большая девочка».
«Классная студентка!»
«Не толстеть!»
«Красивая и разносторонняя девушка! Желаю счастья и всего наилучшего в университетской жизни».
«Успехов в учебе!»
«Какая прелестная студентка вуза».
«Желаю чемпионского счастья и очередных достижений на новом этапе жизни!»
«Всего в мгновение ока Загитова превратилась в студентку!»
Напомним, в этом угоду Алина Загитова поступила на факультет журналистики РАНХиГС.
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