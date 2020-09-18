Отопительный сезон начался во всех районах и городах Удмуртии

Фото: Диля Ахмадишина

Все города и районы Удмуртии начали отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на председателя правительства региона Ярослава Семенова.

По его словам, на подготовку к осенне-зимнему периоду было выделено 200 млн рублей (в прошлом году 100 млн рублей).

- Удмуртия готова к зиме на 99,8%. Все деньги были направлены на ремонт 263 объектов коммунальной инфраструктуры. К 15 ноября городам и районам необходимо получить паспорта готовности к отопительному периоду, - отметил министр строительства республики Дмитрий Сурнин.

Так, в Воткинском районе в поселке Новый тело в дома должны дать до 20 сентября, а в Завьяловском районе 18 сентября эксперты примут решение о запуске новой котельной.

В Ижевске на 17 сентября отопление включено в 73 школах, 156 детских садах, 30 больницах и 32 жилых домах.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Доброе утро, дорогие читатели! Рассказываем о погоде на сегодня.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.