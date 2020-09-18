Погода в Ижевске 18 сентября: до +17 и небольшие дожди

Фото: Дарья Кузнецова

Доброе утро, Ижевск! На календаре 18 сентября, пятница! Пока вы настраиваетесь на последний рабочий день, «Комсомолка» расскажет, что нам сегодня обещают синоптики.

Так, по данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем ожидается +15…+17 градусов, возможен небольшой дождь, ночью +3…+5 градусов.

По данным сервиса Яндекс погода, днем 18 сентября будет +15…+19 градусов, облачно с прояснениями, ночью +8…+11 градусов.

Желаем вам отличного завершения недели.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Коронавирус в Ижевске, последние новости на 17 сентября: 67 новых случаев заражения и 35 человек в тяжелом состоянии.

- Жителя Удмуртии осудили за растление малолетних девочек.

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