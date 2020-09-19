Ижевчанка на коляске победила в номинации «Мисс интернет» на международном конкурсе красоты

Конкурс красоты

Сразу две номинации получила 25-летняя жительница Ижевска Камила Габдрахманова на международном конкурсе красоты и таланта среди девушек и женщин на инвалидных колясках «Невская Краса–2020». Конкурс прошел в Санкт-Петербурге.

- У меня две номинации - «Мисс загадка» и «Мисс интернет». Первую получили все, кто участвовал в конкурсе, - рассказала Камила, которая заочно учится в УдГУ на юриста, состоит в Молодежном парламенте Ижевска и одновременно работает в строительной компании

Больше всего девушке запомнились мероприятия во время подготовительной недели к конкурсу. Среди них фотосессия, арт-пленер и катания на мотобайках.

- Очередная встреча с Питером и, несомненно, тот момент, когда мы ехали по Питеру на байках – это было очень классно! – говорит Камила.

Отметим, также в Санкт-Петербурге прошел форум, на котором участники представляли свои социально-направленные проекты. Сейчас Камила хочет воплотить в жизнь свой и реализовать еще пару задумок.

Историю Камилы Габдрахмановой можно почитать здесь

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