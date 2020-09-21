За сутки в Удмуртии зарегистрировали 85 случаев заражения коронавирусом

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На утро 21 сентября в Удмуртии выявили 85 случаев заражения коронавирусом. По сообщениям регионального оперштаба 10 человек выздоровели, их выписали.

Так, среди заразившихся 40 ижевчан, жителей Юкаменского района, 11 жителей Кезского района, 6 жителей Якшур-Бодьинского района, 5 жителей Малопургинского района, по 2 случая зарегистрировано в Шарканском и Каракулинском районах, по одному случаю - в Глазове, Воткинске, Сарапуле, Завьяловском районе.

На данный момент 830 человек в удовлетворительном состоянии, 252 - средней степени тяжести, 38 в тяжелом состоянии. Всего на 21 сентября в Удмуртии зарегистрировано 4 493 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, 3 293 человека выздоровели, 80 летальных случаев.

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