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Альпинист из Удмуртии сорвался со скалы в Приэльбрусье

Его ищут спасатели
Анастасия Захарова
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сорвался с гор альпинист из Удмуртии. Об этом сообщает «РИА новости» (18+) со ссылкой на ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Сообщение о происшествии поступило в 16:55 по Москве 20 сентября. Турист сорвался в ущелье Верхний Баксан в районе озера Сылтранкель. Высота в этом месте составляет 3200 метров. Сейчас альпиниста ищут шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

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