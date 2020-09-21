«Ижсталь» подвела итоги летней оздоровительной кампании

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77 детей работников завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») отдохнули летом в молодежном лагере на льготных условиях. Стоимость отдыха для них не превысила 20% от номинальной стоимости путевки.

Дети в возрасте от 6 до 15 лет отдохнули в молодежном лагере «Елочка», где жестко соблюдались все требования, предъявляемые к летним лагерям в условиях пандемии коронавирусной инфекции: укороченная смена, заполняемость - не более 50%, самостоятельная доставка детей в лагерь и обратно, посещения и передачи запрещены. Ограничения компенсировали богатой культурной программной. У одной смены она была посвящена 100-летию государственности Удмуртии.

Также на базе санатория-профилактория «Ижсталь» для работников завода на льготных условиях организовали две смены по программе «Мать и дитя», где отдохнули и поправили свое здоровье еще 24 ребенка и 21 взрослый. Каждая семья размещалась в отдельном номере, принимала пищу в столовой за отдельным столом. График прохождения процедур обеспечил отсутствие очередей в коридорах.

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