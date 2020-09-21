Уникальную краснокнижную птицу заметили в Удмуртии

Фото: Константин Селиверстов

В небе над Глазовским районом (Удмуртия) заметили редкую краснокнижную птицу - степного луня. Фотодоказательства опубликовали в группе «Бёрдинг в Удмуртии».

- Эксперты на iNaturalist пишут, что степной лунь. 18 сентября, Глазовский район, - отметил фотограф Константин Селиверстов.

Как сообщил эксперт «Комсомолке», на фото самка степного луня. Характерной чертой луня является наличие небольшого лицевого диска - перьев, обрамляющих голову. Лицевой диск выражен у сов и помогает им лучше улавливать звуки, при этом дневные хищные птицы не являются близкими родственниками сов.

- В республике встретить степного луня можно в редких случаях и только в некоторых районах - Кизнерский, Каракулинский, Красногорский, Юкаменский, Балезинский. При этом гнездование птиц в Удмуртии пока не доказано. Степной лунь занесен в Красные книги России, Татарстана, Пермского края и Кировской области, - отметил эксперт.

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