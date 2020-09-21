Мошенники похитили 1,3 млн рублей у 58-летней ижевчанки

Фото: Алена Селезнева

В полицию Ижевска поступило заявление от 58-летней местной жительницы. Она сообщила, что у с ее банковского счета похитили 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщина рассказала, что ей звонили с московских и местных номеров, представлялись сотрудниками службы безопасности банка и сообщали, что неизвестный мужчина пытается снять с ее счета деньги и оформить кредит. Так злоумышленники узнали, что у ижевчанки на счете есть крупная сумма. После этого звонивший представился сотрудником ФСБ и убедил женщину, что к незаконному переводу могут быть причастны сотрудники банка, - говорится в сообщении.

Далее женщина пошла в банк, по указаниям звонивших сняла все сбережения и перевела на «резервные» счета. Ущерб составил 1,3 млн рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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