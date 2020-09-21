Фото: в Ижевске молодые художники расписали городские объекты

Фото: пресс-служба Ижевска

Семь зданий Ижевска преобразились благодаря молодым художникам. В рамках стрит-арт фестиваля «Подарок городу», посвященный юбилею столицы Удмуртии, активисты расписали городские объекты.

Фото: пресс-служба Ижевска

Так, в июне рисунки появились на зданиях по улице ул. Кооперативная, 5, улице Баранова, 66, улице Камбарская, 29, улице Базисная, 17 и на улице Горького, 162.

Фото: пресс-служба Ижевска

На втором этапе фестиваля преобразились здания по улице Молодежная, 15 и К. Маркса, 432.

Фото: пресс-служба Ижевска

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